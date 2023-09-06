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Ракурс
Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ

Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ

6 вер 2023, 10:18
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Міський голова Борисполя заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Про це він написав на своїй стоірнці у Facebook і опублікував фото у військовому однострої.


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Фото: Facebook/Володимир Борисенко

Борисенко вважає, що зараз настав «вирішальний і переломний» момент війни.

Він не уточнив, де саме проходитиме службу. Також невідомо, хто виконуватиме обов’язки міського голови Борисполя.

Борисенко народився 26 липня 1987 року в місті Борисполі. У 2008 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту, факультет олімпійського та професіонального спорту. У 2010 році закінчив Національний університет внутрішніх справ, юридичний факультет.

З 2010 по 2015 роки був депутатом Бориспільської міської ради. Працював комерційним директором.
Одружений. Має трьох синів та доньку.

Джерело: Ракурс


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