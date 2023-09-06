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Ракурс
Украинских мужчин за границей становится все больше — исследование о беженцах

Украинских мужчин за границей становится все больше — исследование о беженцах

6 сен 2023, 11:04
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Кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 і березнем 2023 року.


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За даними опитувань Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії (ЦЕС), серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 до 22% у травні 2023 року.

Це підтверджують і дані про тимчасовий захист в ЄС серед українців, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.

Окрім легальних шляхів виїзду (навчання чи окремі види робіт), не можна виключати і незаконний спосіб перетину кордону або корупцію, йдеться у висновках ЦЕС.

Серед іншого у демографії біженців майже нічого не змінилося. Як і раніше, переважна більшість — це жінки (найбільшою є частка жінок у віці 35−49 років — 18%) та діти.

В Україну можуть не повернутися від 1,3 до 3,3 млн українських втікачів від війни, кажуть дослідники з Центру економічної стратегії. Це на 400−600 тис. осіб більше, ніж фіксувалося у грудні минулого року.

Источник: Ракурс


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