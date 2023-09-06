Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

https://racurs.ua/n186951-britaniya-peredast-ukraine-novyy-tip-razvedyvatelnyh-bronemashin.html

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Велика Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar.

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Представники компанії Rheinmetall BAE Systems Land вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин класу CVR (T) MK2 до відправлення в Україну.

Спеціалісти надали підтримку у діагностуванні несправностей, технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, а також провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

Загалом протягом 32 днів вдалося підготувати 23 бронемашини.

Коли саме машини потраплять у розпорядження ЗСУ поки невідомо.

Scimitar Mk 2 — це модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, перебуває на озброєнні британської армії. Перші такі машини були отримані армією Британії для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Броня машини була посилена додатковими модулями Plasan, а також решіткою, для протидії ручним гранатометам. Також її корпус і башта оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв.