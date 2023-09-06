Во время встречи Блинкена с представителями общественных организаций фото: Secretary Antony Blinken

https://racurs.ua/n186971-blinken-v-kieve-vstretilsya-s-predstavitelyami-obschestvennyh-organizaciy-foto.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 6 вересня, прибув із візитом до України, провів у Києві зустріч із представниками організацій громадянського суспільства.

.

Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер), опублікувавши відповідне фото.