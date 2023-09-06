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Во время встречи Блинкена с представителями общественных организаций фото: Secretary Antony Blinken
Блинкен в Киеве встретился с представителями общественных организаций (ФОТО)https://racurs.ua/n186971-blinken-v-kieve-vstretilsya-s-predstavitelyami-obschestvennyh-organizaciy-foto.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 6 вересня, прибув із візитом до України, провів у Києві зустріч із представниками організацій громадянського суспільства.
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Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер), опублікувавши відповідне фото.
Організації громадянського суспільства є важливою і динамічною частиною будь-якої демократії. Ми раді, що ці організації широко представлені в Україні, і чуємо про їхню прихильність майбутньому України як вільного і процвітаючого члена євроатлантичної спільноти, — наголосив він.
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