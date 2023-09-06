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Во время встречи Блинкена с представителями общественных организаций фото: Secretary Antony Blinken

Блинкен в Киеве встретился с представителями общественных организаций (ФОТО)

6 сен 2023, 20:32
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Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 6 вересня, прибув із візитом до України, провів у Києві зустріч із представниками організацій громадянського суспільства.


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Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер), опублікувавши відповідне фото.

Організації громадянського суспільства є важливою і динамічною частиною будь-якої демократії. Ми раді, що ці організації широко представлені в Україні, і чуємо про їхню прихильність майбутньому України як вільного і процвітаючого члена євроатлантичної спільноти, — наголосив він.

Під час зустрічі Блінкена з представниками громадських організацій, фото: Secretary Antony Blinken

Источник: Ракурс


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