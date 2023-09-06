Під час зустрічі Блінкена з представниками громадських організацій, фото: Secretary Antony Blinken

https://racurs.ua/ua/n186971-blinken-u-kyievi-zustrivsya-z-predstavnykamy-gromadskyh-organizaciy-foto.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 6 вересня, прибув із візитом до України, провів у Києві зустріч із представниками організацій громадянського суспільства.

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Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер), опублікувавши відповідне фото.