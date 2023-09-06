Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час зустрічі Блінкена з представниками громадських організацій, фото: Secretary Antony Blinken
Блінкен у Києві зустрівся з представниками громадських організацій (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186971-blinken-u-kyievi-zustrivsya-z-predstavnykamy-gromadskyh-organizaciy-foto.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 6 вересня, прибув із візитом до України, провів у Києві зустріч із представниками організацій громадянського суспільства.
.
Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер), опублікувавши відповідне фото.
Організації громадянського суспільства є важливою і динамічною частиною будь-якої демократії. Ми раді, що ці організації широко представлені в Україні, і чуємо про їхню прихильність майбутньому України як вільного і процвітаючого члена євроатлантичної спільноти, — наголосив він.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...