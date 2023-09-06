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CNN наводить перші заяви Блінкена в Україні

CNN наводить перші заяви Блінкена в Україні

6 вер 2023, 14:10
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Перші заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україні наводить телекомпанія CNN.


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Блінкен сказав, що приїхав до Києва, щоб «продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з агресією».

Ми спостерігаємо гарний прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не лише для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася, — сказав Блінкен.

Він сповнений рішучості продовжувати працювати з нашими українськими партнерами щодо відновлення економіки та розбудови сильної демократії.

ЗМІ повідомляють, що з Володимиром Зеленським Блінкен зустрінеться сьогодні ввечері.

Уранці 6 вересня Блінкен вшанував пам’ять загиблих військових на Берковецькому кладовищі в Києві.

Reuters раніше писало, що Блінкен у Києві оголосить про надання Україні 1 млрд дол. допомоги.

Як повідомив на брифінгу представник Держдепу, держсекретар США вперше зупиниться в Україні на ніч, тобто візит буде дводенним. Це третій візит Блінкена в Україну з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Джерело: Ракурс


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