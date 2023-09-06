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Ракурс
Візит Блінкена в Україну - з'явилися нові подробиці

Візит Блінкена в Україну — з’явилися нові подробиці

6 вер 2023, 11:24
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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва може оголосити про новий пакет допомоги для України на понад 1 млрд дол.


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Про це 6 вересня пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепу.

Очікується також, що візит держсекретаря буде дводенним. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, це перший упродовж останнього року візит Блінкена до України. Держсекретар неодноразово зустрічався від початку широкомасштабного вторгнення з українськими посадовцями за кордоном.

6 вересня у соцмережах поширюють відео, де держсекретар США Блінкен разом із псом Патроном нібито зараз. Це — минулорічне відео.

Наразі офіційно про його візит не повідомляли. Утім, «Європейська правда» та «Суспільне» заявляють, що Блінкен прибув в Київ з неоголошеним візитом.

Джерело: Ракурс


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