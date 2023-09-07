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Ракурс
В Ростове прогремели взрывы, оккупанты говорят об атаке дронов

В Ростове прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке дронов (ВИДЕО)

7 сен 2023, 08:36
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У російському Ростові-на-Дону минулої ночі пролунали вибухи, місцева влада повідомила про нібито збиття російською ППО кількох невідомих безпілотників. Водночас місцеві мешканці опублікували у соцмережах відео із вибухами та спалахами.


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Про це повідомили російські Телеграм-канали.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові спрацювала система ППО. З його слів, окупантам нібито вдалося збити два безпілотники. Один з них впав за містом у західній частині Ростова, а другий — у центрі. Постраждав один росіянин та легкові авто.

Вибух стався на вул. Пушкінській за кілька кварталів від штабу Південного військового округу окупаційної армії рф. За даними Телеграм-каналів, у місті чули три вибухи, після яких почалася пожежа.

Источник: Ракурс


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