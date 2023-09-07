Тарнавское о Таврическом направлении: ВСУ похоронили почти 60 единиц техники рф

https://racurs.ua/n186986-tarnavskoe-o-tavricheskom-napravlenii-vsu-pohoronili-pochti-60-edinic-tehniki-rf.html

Ракурс

Про успіхи Збройних сил України на фронті Таврійського напрямку 7 вересня розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції та здійснив 780 обстрілів, завдав одного ракетного та 21 авіаудару, — вказав Тарнавський.

З його слів, артилерійські підрозділи Сил оборони вчора виконали 1 тис. 527 вогневих завдань. Втрати окупаційної армії рф склали 307 осіб (безповоротні — 114, поранені — 187, ще шестеро здалися у полон).

Знищено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 13 ББМ, шість артилерійських систем та мінометів, ПТРК, два станкових протитанкових гранатомети, 30 безпілотників, шість одиниць автомобільної техніки, — додав генерал.

Окрім цього, захисникам України вдалося ліквідувати три ворожі склади боєприпасів.