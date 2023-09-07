Выезд женщин на военном учете ограничат - Вениславский

https://racurs.ua/n186991-vyezd-jenschin-na-voennom-uchete-ogranichat-venislavskiy.html

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Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов’язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

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Про це сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський, пише «РБК-Україна».

Він нагадав, що торік Рада внесла зміни до ст. 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та передбачила, що на обов’язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою. На виконання цього закону уряд видав постанову щодо порядку військового обліку, а Міноборони — наказ про військовий облік жінок.

Якщо вони стоятимуть на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, — пояснив Веніславський.

Усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов’язково ставати на облік, на даний момент не планується, — вказав він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року ВР ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок.