Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурмовая бригада показала ликвидацию российского танка со «спецефектами»

Штурмовая бригада показала ликвидацию российского танка со «спецефектами» (ВИДЕО)

7 сен 2023, 18:06
999

Бійці Третьої штурмової з підрозділу «Крила» поблизу Бахмута виконували розвідувальний рейд на БПЛА «Лелека». Оператори зафіксували вагому ціль — ворожу техніку, зокрема танк.


.

Аеророзвідники скоригували вогонь САУ «КРАБ» з 26 бригади. Прицільне влучання в танк, і відбулася детонація боєкомплекту, яка фактично спопелила танк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров