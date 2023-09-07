Штурмовая бригада показала ликвидацию российского танка со «спецефектами»

https://racurs.ua/n187005-shturmovaya-brigada-pokazala-likvidaciu-rossiyskogo-tanka-so-specefektami-video.html

Ракурс

Бійці Третьої штурмової з підрозділу «Крила» поблизу Бахмута виконували розвідувальний рейд на БПЛА «Лелека». Оператори зафіксували вагому ціль — ворожу техніку, зокрема танк.

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Аеророзвідники скоригували вогонь САУ «КРАБ» з 26 бригади. Прицільне влучання в танк, і відбулася детонація боєкомплекту, яка фактично спопелила танк.