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Штурмова бригада показала ліквідацію російського танку зі «спецефектами»
Штурмова бригада показала ліквідацію російського танку зі «спецефектами» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187005-shturmova-brygada-pokazala-likvidaciu-rosiyskogo-tanku-zi-specefektamy-video.htmlРакурс
Бійці Третьої штурмової з підрозділу «Крила» поблизу Бахмута виконували розвідувальний рейд на БПЛА «Лелека». Оператори зафіксували вагому ціль — ворожу техніку, зокрема танк.
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Аеророзвідники скоригували вогонь САУ «КРАБ» з 26 бригади. Прицільне влучання в танк, і відбулася детонація боєкомплекту, яка фактично спопелила танк.