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Ракурс
Штурмова бригада показала ліквідацію російського танку зі «спецефектами»

Штурмова бригада показала ліквідацію російського танку зі «спецефектами» (ВІДЕО)

7 вер 2023, 18:06
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Бійці Третьої штурмової з підрозділу «Крила» поблизу Бахмута виконували розвідувальний рейд на БПЛА «Лелека». Оператори зафіксували вагому ціль — ворожу техніку, зокрема танк.


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Аеророзвідники скоригували вогонь САУ «КРАБ» з 26 бригади. Прицільне влучання в танк, і відбулася детонація боєкомплекту, яка фактично спопелила танк.

Джерело: Ракурс


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