HIMARS начали бить по пусковым установкам российских БПЛА

https://racurs.ua/n187006-himars-nachali-bit-po-puskovym-ustanovkam-rossiyskih-bpla.html

Ракурс

Українські реактивні установки HIMARS почали уражати російські мобільні пускові безпілотників.

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Військовий, який підписаний у соцмережі як «Зовнішній пілот», розповів, що одну з таких пускових вдалося виявити за допомогою українського БПЛА «Лелека».

Окупанти намагалися заховати мобільну пускову у лісовій посадці. Ця установка зроблена на базі звичайного причепа, який перевозить позашляховик.

Не знаю, що саме це за транспорт був, але пересувався на ньому екіпаж Zala-421. Вже не пересувається, — пояснив військовий у Твіттер.

по вчорашньому фото — не знаю, що саме це за транспорт був, але пересувався на ньому екіпаж Zala-421. Вже не пересувається. pic.twitter.com/EZMhAIrt7R — зовнішній пілот (@externalPilot) September 7, 2023

Розвідувальні БПЛА Zala-421 мають декілька різновидів, їх виготовляє російська компанія ZALA AERO.

За допомоги «Лелеки» на російську позицію навели американську реактивну установку М142 HIMARS, яка знищила пускову та позашляховик росіян. Подібні пускові установки складаються з катапульти на причепі. Машину намагалися ховати за допомогою маскувальної сітки.

Хоч установка й зроблена під один пуск, проте після пуску дрона вона може відразу змінювати позицію.

«Мілітарний» пише, що цю пускову уразили біля населеного пункту Покровське, яке неподалік міста Токмак на Запоріжжі.

Російські дрони «Лaнцет» стали однією з найбільших небезпек, з якими стикається українське військо.