Генштаб: ВСУ продвигаются у Роботиного и Бахмута

https://racurs.ua/n187019-genshtab-vsu-prodvigautsya-u-robotinogo-i-bahmuta.html

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Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Впродовж минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Окупаційна армія росії завдала сім ракетних, 74 авіаційних ударів та здійснила 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, шість артилерійських засобів, два пункти управління і два зенітно-ракетних комплекси рф.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районі Синьківки. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаки рф в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Внаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.