В Бердянске раздались взрывы перед началом псевдовыборов оккупантов

https://racurs.ua/n187034-v-berdyanske-razdalis-vzryvy-pered-nachalom-psevdovyborov-okkupantov.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч на 8 вересня пролунали вибухи перед початком псевдовиборів загарбників на захопленій українській території. Вибухи сталися на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з так званих виборчих дільниць.

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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно, — написав Федоров у Телеграм.

З його слів, два потужні вибухи пролунали опівночі на території ліцею.