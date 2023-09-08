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Ракурс
В Бердянске раздались взрывы перед началом псевдовыборов оккупантов

В Бердянске раздались взрывы перед началом псевдовыборов оккупантов

8 сен 2023, 14:24
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У тимчасово окупованому Бердянську в ніч на 8 вересня пролунали вибухи перед початком псевдовиборів загарбників на захопленій українській території. Вибухи сталися на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з так званих виборчих дільниць.


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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно, — написав Федоров у Телеграм.

З його слів, два потужні вибухи пролунали опівночі на території ліцею.

Військова охорона не встигла допомогти — залишилась під завалами, — додав мер Мелітополя.

Источник: Ракурс


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