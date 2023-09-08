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В Бердянську пролунали вибухи перед початком псевдовиборів окупантів
В Бердянську пролунали вибухи перед початком псевдовиборів окупантівhttps://racurs.ua/ua/n187034-v-berdyansku-prolunaly-vybuhy-pered-pochatkom-psevdovyboriv-okupantiv.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську в ніч на 8 вересня пролунали вибухи перед початком псевдовиборів загарбників на захопленій українській території. Вибухи сталися на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з так званих виборчих дільниць.
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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно, — написав Федоров у Телеграм.
З його слів, два потужні вибухи пролунали опівночі на території ліцею.
Військова охорона не встигла допомогти — залишилась під завалами, — додав мер Мелітополя.