Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Бердянську пролунали вибухи перед початком псевдовиборів окупантів

В Бердянську пролунали вибухи перед початком псевдовиборів окупантів

8 вер 2023, 14:24
999

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч на 8 вересня пролунали вибухи перед початком псевдовиборів загарбників на захопленій українській території. Вибухи сталися на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з так званих виборчих дільниць.


.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно, — написав Федоров у Телеграм.

З його слів, два потужні вибухи пролунали опівночі на території ліцею.

Військова охорона не встигла допомогти — залишилась під завалами, — додав мер Мелітополя.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів