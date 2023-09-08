В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы - детали

https://racurs.ua/n187035-v-krivom-roge-zavershili-poiskovo-spasatelnye-raboty-detali-foto-video.html

Ракурс

У Кривому Розі сьогодні о 13.30 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомила 8 вересня прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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Наразі відомо про одного загиблого та 54-х поранених. Серед травмованих — дев’ятеро працівників поліції.

Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Нагадаємо, у п’ятницю окупаційна армія росії здійснила ракетний удар по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки рф пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки. На місці працюють рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні.