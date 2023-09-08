Украина готовит западную ПВО к атакам на энергосистему зимой – Reuters

https://racurs.ua/n187033-ukraina-gotovit-zapadnuu-pvo-k-atakam-na-energosistemu-zimoy-reuters.html

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Сили оборони України готуються до зимових атак окупаційної армії росії на енергосистеми і покладаються на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

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Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал Сергій Наєв, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт в інтерв’ю Reuters.

Наєв вказав, що на захисті стоять німецькі системи ППО Gepard, які мають радар з радіусом 12 км. Прогалини в покритті всієї території країни ППО заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

За словами Скібіцького, москва може почати використовувати більше «Шахедів» одночасно з ракетами, щоб ввести в оману українську ППО. Атаки рф на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт зауважив, що Україна добре підготувалася до нових ударів дронами. Але через те, що їхня кількість постійно зростає, може виникнути проблема.

росія все ще далека від наміченої мети виготовити тисячі цих безпілотників, — вказав аналітик.

За оцінками військових аналітиків, «Шахеди» коштують близько 20 тис. дол. кожен, а поставлені заходом ракети ППО, які Київ використовував минулої зими, коштують у рази більше.