Удар по зданию полиции Кривого Рога - число пострадавших возросло до 52

https://racurs.ua/n187032-udar-po-zdaniu-policii-krivogo-roga-chislo-postradavshih-vozroslo-do-52.html

Ракурс

Окупаційна армія росії вранці 8 вересня здійснила ракетний удар по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинув один правоохоронець, кількість потерпілих зросла до 52.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ станом на дані на 12.30. Кількість загиблих не змінилась. Рятувальні роботи тривають.

В МВС також оприлюднили відео роботи рятувальників з Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ракетного удару рф пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні. Також розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.