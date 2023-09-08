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Ракурс
Удар по будівлі поліції Кривого Рогу - кількість потерпілих зросла до 52

Удар по будівлі поліції Кривого Рогу — кількість потерпілих зросла до 52

8 вер 2023, 12:58
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Окупаційна армія росії вранці 8 вересня здійснила ракетний удар по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинув один правоохоронець, кількість потерпілих зросла до 52.


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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ станом на дані на 12.30. Кількість загиблих не змінилась. Рятувальні роботи тривають.

В МВС також оприлюднили відео роботи рятувальників з Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ракетного удару рф пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні. Також розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.

Джерело: Ракурс


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