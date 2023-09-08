Почти вся авиация россии покинула территорию беларуси. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n187041-rf-vyvela-s-territorii-belarusi-pochti-vsu-svou-aviaciu-gaun.html

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російська федерація в серпні 2023 року вивела з території білорусі всю свою авіацію.

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На території рб залишися лише один штурмовик Су-25. Минулого місяця з аеродрому «Мачулищі» на аеродром «Сеща» в Брянській області полетіли 11 вертольотів Мі-8 та Мі-24 російських Військово-космічних сил. А з аеродрому «Барановичі» до росії вилетіли дев’ять російських винищувачів Су-34 і Су-30СМ. Про це 8 вересня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що переважна частина літаків та гелікоптерів, які повернулися в росію, перебували на білоруській території з січня цього року. «Гаюн» стверджує, що авіаційний компонент росіян у білорусі «перестав існувати».

Станом на 1 вересня в білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 російських військ, який прилетів у «Мачулищі» 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром «Ліда».

Крім того, в білорусі досі перебувають близько 2 тис. 100 російських військовослужбовців. Вже ліквідовано польові табори для армії рф на полігонах «Обуз-Лесновський», «Лепельський» та «Осиповицький».

Нагадаємо, наприкінці серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що перші ядерні боєголовки росія вже доставила в білорусь. Однак за результатами тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» там визнали неготовність до експлуатації подібного озброєння.