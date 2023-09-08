Российский ракетный удар по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

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Російський ракетний удар по Кривому Рогу призвів до поранення 73 осіб.

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Госпіталізація знадобилася 35 постраждалим. Крім того, стан 34-річного і двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Жертвою атаки стала одна особа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У самому місті внаслідок «прильоту» пошкоджені 62 багатоквартирні будинки та сім приватних осель. Також побиті понад 50 автомобілів.

Комунальники все ще продовжують розчищають територію від уламків. Вже вивезли майже 210 т зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російська армія вдарила ракетою по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Внаслідок вибуху була пошкоджена адміністративна будівля поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки. Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 13.30, але комунальні служби міста ще вивозять будівельні уламки.