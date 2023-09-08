Зеленский анонсировал для ВСУ важный оборонный пакет. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n187049-zelenskiy-anonsiroval-dlya-vsu-vajnyy-oboronnyy-paket-video.html

Ракурс

Важливий оборонний пакет для Сил оборони України анонсував президент Володимир Зеленський.

.

У п’ятницю, 8 вересня, глава держави провів підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який запланований на цей вересень. Деталі президент обіцяв надати трохи згодом, але наголосив, що для українських воїнів готуються важливий оборонний пакет. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, яке опубліковане в Facebook.

Дуже активний день сьогодні, багато міжнародної комунікації — Україну мають чути у світі, мають розуміти. Спільні емоції — це завжди велике джерело для більшої підтримки, — зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що Київ зараз бачить «надто довгу санкційну паузу з боку партнерів». Також фіксуються надто активні спроби країни-агресора росії обійти вже запроваджені санкції.

Глава держави наголосив, що країнам Заходу дуже важливо додати рішень і завадити окупантам будь-якими спробами «використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи».

За словами президента, Україна має три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору рф, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна суттєво збільшила виробництво високоточних ракетних комплексів «Стугна», «Корсар», крилатих ракет «Нептун», а також виготовляє артилерію зразків НАТО.