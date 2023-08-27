Яку зброю випускає сьогодні Україна, розповів Зеленський

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186629-yaku-zbrou-vypuskaie-ukrayina-rozpoviv-zelenskyy.html

Ракурс

Україна суттєво збільшила виробництво високоточних ракетних комплексів «Стугна», «Корсар», а також крилатих ракет «Нептун».

.

Президент України Володимир Зеленський розповів про це в нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Ми випускаємо «Нептуни», «Стугни», «Корсари», — зазначив Зеленський. — Кількість, яка не у десятки разів більша, ніж до війни. Не у десятки. Це просто колосальні цифри.

Це те, що потребують на фронті, це те, що постійно схвалюють наші військові і їм хочеться ще більше. Але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми робимо, — додав він.

Також, зазначив Зеленський, Україна виготовляє артилерію натівського зразку.

У нас є вітчизняна артилерія, яка вже є на полі бою, 155-го калібру, — розповів він. — У нас тепер вже виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки ще мало для фронту, але це у рази більше, ні було.

Зеленський також наголосив, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів. Водночас він зауважив, що партнери не забороняють Україні розвивати ті чи інші оборонні напрями, а навпаки — надають підтримку.

Як приклад він навів перспективу виробництва в Україні шведського броньовика CV90, про можливість якого стало відомо під час нещодавнього візиту Зеленського до цієї країни.

Ми говоримо, працюємо. Наприклад, CV90 — вони хотіли, щоб це було публічне. Я був не проти, але доведеться тепер фабрику ховати. Однак це важливо. Броньовик, технології дадуть, — наголосив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що в Україні налагоджене виробництво великої кількості дронів, яке розвивається, та наголосив, що потрібен розвиток не лише державного виробництва, а й приватного.