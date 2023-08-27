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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Україна готова воювати вдовгу з рф, не втрачаючи людей — Зеленський

27 сер 2023, 21:32
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може воювати з рф вдовгу — залежно від того, яка це буде війна.


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Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна, — наголосив Зеленський.

Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. От так може бути, мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю, — додав він.

Водночас Зеленський вважає, що перенесення війни на територію рф супроводжується великим ризиком того, що Україна може залишитися з агресором наодинці.

Я вважаю, що це великий ризик, ми точно залишимось самі, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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