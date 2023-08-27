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Володимир Зеленський, скріншот відео
Україна готова воювати вдовгу з рф, не втрачаючи людей — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n186628-ukrayina-gotova-vouvaty-v-dovgu-z-rf-ne-vtrachauchy-ludey-zelenskyy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може воювати з рф вдовгу — залежно від того, яка це буде війна.
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Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна, — наголосив Зеленський.
Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. От так може бути, мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю, — додав він.
Водночас Зеленський вважає, що перенесення війни на територію рф супроводжується великим ризиком того, що Україна може залишитися з агресором наодинці.
Я вважаю, що це великий ризик, ми точно залишимось самі, — наголосив він.
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