Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може воювати з рф вдовгу — залежно від того, яка це буде війна.

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Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. От так може бути, мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю, — додав він.