Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть в собственность государства некоторые энергообъекты

Некоторые стратегические энергообъекты вернутся под контроль государства — Зеленский

27 авг 2023, 20:39
999

Деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутись під контроль держави.


.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це в нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Зеленського, це пов’язано, з викликами, які постають перед Україну через необхідність проходження нового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни.

І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків, — наголосив він.

Він додав, що це стосується також й інших стратегічних галузей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров