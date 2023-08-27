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Володимир Зеленський заявив про необхідність повернути у власність держави деякі енергооб’єкти
Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n186626-deyaki-strategichni-energoobiekty-povernutsya-pid-kontrol-derjavy-zelenskyy.htmlРакурс
Деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутись під контроль держави.
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Президент України Володимир Зеленський заявив про це в нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
За словами Зеленського, це пов’язано, з викликами, які постають перед Україну через необхідність проходження нового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни.
І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків, — наголосив він.
Він додав, що це стосується також й інших стратегічних галузей.
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