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Ракурс
Володимир Зеленський заявив про необхідність повернути у власність держави деякі енергооб’єкти

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави — Зеленський

27 сер 2023, 20:39
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Деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутись під контроль держави.


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Президент України Володимир Зеленський заявив про це в нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Зеленського, це пов’язано, з викликами, які постають перед Україну через необхідність проходження нового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни.

І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків, — наголосив він.

Він додав, що це стосується також й інших стратегічних галузей.

Джерело: Ракурс


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