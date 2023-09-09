Эрдоган по кулисам саммита G20 продвигает требования россии, чтобы возобновить «зерновое соглашение»

Эрдоган по кулисам саммита G20 лоббирует требования россии, чтобы возобновить «зерновое соглашение»

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Ракурс

На саміті G20 президент Туреччини Ердоган попросив виконати вимоги росії щодо «зернової угоди» і послабити санкції.

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Bloomberg зазначає, що Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів та добрив та знову під'єднати росію до системи SWIFT.

Окрім того, Ердоган просить послабити санкції, які забороняють росії імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

У п’ятницю, 8 вересня, BILD написав, що ООН веде перемовини з Росією щодо відновлення «зернової угоди» в обмін на скасування всіх основних санкцій проти рф.

Видання опублікувало секретний план з листування генсека Антоніу Гутерреша та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Там 4 пункти:

ЄС скасовує санкції проти «Россельхозбанка»;

Страхування російських вантажних суден у водах Чорного та Азовського моря від українських атак;

Підсканкційні компанії країни-агресорки, що виготовляють добриво зможуть розраховувати на часткове повернення заморожених активів;

Кораблям рф з продуктами чи добривами хочуть знов дозволити швартуватися у європейських портах.

Історія питання

Цього тижня у російському Сочі президенти Туреччини й так званої рф не дійшли згоди щодо поновлення зернової угоди. Проте це був лише перший обережний скринінг пропозицій сторін, після якого, можливо, буде нова домовленість.

Після розмови з путіним президент Туреччини Ердоган заявив, що «на горизонті немає обнадійливої перспективи миру», але турецька сторона продовжуватиме дипломатичні зусилля.

Президенти обговорювали відновлення «зернової угоди», але домовитися не змогли. путін наполягає на виконанні вимог щодо російського агроекспорту та знятті з нього обмежень. Він заявив, що Захід «змусив» росію вийти з угоди, оскільки відмовляється виводити з-під санкцій поставки з рф і банківський сектор.

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи «зернового коридору» без росії, заявив згодом посол України в Туреччині Василь Боднар.

Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини й проходять протоки без обмежень, це насправді раціональний шлях, — зазначив дипломат.

Він нагадав, що і в рамках «зернової ініціативи» доволі частими були випадки, коли країна-агресор обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Крім того, обмежувався перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

За словами Боднара, оскільки немає жодних експортних обмежень щодо української продукції для суден, які проходять цим гуманітарним коридором, такий альтернативний варіант може бути одним з основних для врегулювання ситуації.