Проект заявления G20 – Уважать «территориальную целостность» в российско-украинской войне

https://racurs.ua/n187067-proekt-zayavleniya-g20-uvajat-territorialnuu-celostnost-v-rossiysko-ukrainskoy-voyne.html

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Члени G20 підготували спільну заяву, в якій висловлюють підтримку «територіальної цілісності та суверенітету» у російсько-українській війні.

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Про це пише POLITICO, яке ознайомилося з текстом-чернеткою заяви.

Напередодні саміту G20 в Індії було мало надії на те, що провідні економіки світу зможуть домовитися про мову, пов’язану з Україною.

Остаточна версія комюніке все ще може змінитися, оскільки лідери провідних економік світу, включаючи росію, мають схвалити текст. Але двоє офіційних осіб на саміті у вихідні, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну дипломатію, сказали, що поточне словосполучення, ймовірно, з’явиться в опублікованій версії, яка очікується в неділю, 10 вересня.

У комюніке про Україну йдеться, що всі країни повинні «утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави». Формулювання, яким західні країни хотіли сигналізувати про засудження вторгнення президента росії володимира путіна в Україну, також могло б заспокоїти скарги Москви на те, що атаки всередині росії посилилися після початку наступу Києва на півдні.

У формулюванні також йдеться про дотримання статуту Організації Об'єднаних Націй, який передбачає, що жодна нація не може загрожувати території та суверенітету іншої силою.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, який представляє свою країну в Індії за відсутності путіна, брав активну участь у переговорах щодо тексту, за словами двох західних чиновників, які брали участь у підготовці до саміту. Намагання Москви розкритикувати західні санкції в декларації не потрапив до проекту, сказали вони.

Очікується, що остаточна версія комюніке буде оприлюднена до того, як світові лідери покинуть столицю Індії в неділю.

Напередодні саміту G20 мало хто вірив, що країни зможуть домовитися про змістовну мову про війну, не в останню чергу через різні погляди всередині групи. Але, за словами західних чиновників, учасники переговорів дійшли згоди щодо проекту тексту після серйозних прохань лідерів США та Європи.

Досягти згоди щодо конкретних формулювань, пов’язаних, наприклад, з російсько-українським конфліктом, в органі, до складу якого входить Росія, яка є винуватцем агресивної війни, буде складніше, — заявив Джон Файнер, заступник радника Джо Байдена з національної безпеки. — Ми працюємо над цими викликами. Ми вважаємо, що ми надали дуже переконливу аргументацію того, як ми бачимо цей конфлікт іншим країнам G20.

Мова, пов’язана з Україною, — не єдине досягнення, яке, як очікується, будуть рекламувати США та Європа під час саміту.

Файнер також описав «новаторську» угоду щодо морського та залізничного транспортного коридору, який простягнеться від Індії через Близький Схід до Європи. Він сказав, що угода, яка включає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, покликана допомогти Близькому Сходу реформуватися та розвиватися.

У нас є підхід до Близького Сходу, — сказав Файн журналістам у суботу, — який зосереджений на зниженні температури.

За його словами, регіон «часто був чистим експортером турбулентності та небезпеки».

ЄС також є великим інвестором проекту через свою програму Global Gateway — багатомільярдний інвестиційний план.

Коридор стане найпрямішим сполученням на сьогодні між Індією, Перською затокою та Європою, — очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн скаже про це на заході з відкриття проекту в суботу з Байденом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Планується, що фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель проведуть двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном на полях саміту в Нью-Делі. Останніми місяцями Європа дотримувалася тонкої межі щодо своєї політики щодо Китаю, причому деякі країни не бажають надто близько дотримуватись жорсткої позиції Вашингтона щодо Пекіна.