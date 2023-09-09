В США идентифицировали еще двух жертв терактов 11 сентября

11 сентября 2001 года террористы атаковали Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n187080-v-ssha-identificirovali-esche-dvuh-jertv-teraktov-11-sentyabrya.html

Ракурс

Влада Нью-Йорка ідентифікувала ще двох жертв терористичних нападів на Всесвітній торговий центр, котрі сталися 11 вересня 2001 року.

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Про це повідомляє CNN.

Ідентифіковані чоловік і жінка є 1648-м і 1649-м жертвами, встановленими американським Управлінням головної судово-медичної експертизи. Їх ідентифікували за допомогою поглибленого аналізу ДНК останків:

чоловіка впізнали за допомогою ДНК-тестів останків, вилучених у 2001 році;

жінку — за допомогою ДНК-тестів останків, вилучених у 2001, 2006 та 2013 роках.

Зазначається, що для ідентифікації, зокрема, використали «нещодавно прийняту технологію секвенування наступного покоління», котра є більш чутливою та швидкою, ніж звичайні методи ДНК-аналізу.

У мерії Нью-Йорка заявили, що приховують імена двох нових жертв на прохання їхніх сімей. Зазначається, що це перший випадок ідентифікації жертв із вересня 2021 року.

Попри досягнення у сфері ДНК-аналізу, приблизно 40% жертв — або близько 1100 людей, які, як вважають, загинули в результаті катастрофи — залишаються невпізнаними.

Загалом 2 тис. 753 людини вважаються зниклими безвісти у нижньому Манхеттені після нападів на Всесвітній торговий центр. Усім їм видано свідоцтва про смерть, хоча робота з ідентифікації загиблих за виявленими останками триває.

Нагадаємо, окрім безпосередніх жертв нападу терористів, трагедія 11 вересня десятиліттями продовжувала забирати життя — продукти горіння, що виникали внаслідок спричинених пожеж, призводили до розвитку онкологічних захворювань у рятувальників та поліцейських, котрі працювали на місцях цих інцидентів.

Джерело: CNN