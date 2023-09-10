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ВСУ продолжают освобождать территорию Украины, фото: «Фокус»

ВСУ освободили еще 1,5 кв. км возле Работино

10 сен 2023, 11:26
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ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку — вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території біля Роботиного.


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Про в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території, — зазначив він.

Водночас на українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області, зокрема на Мар’їнському напрямку.

А у районі Мар’їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар’їнка, — розповів Штупун. зазначив речник.

За словами речника, рашисти продовжують використовувати тактику «м'ясних штурмів», щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. Він зазначив, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб, у полон здалися п’ять окупантів.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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