ЗСУ звільнили ще 1,5 кв. км біля Роботиного

ЗСУ продовжують звільняти територію України, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n187093-zsu-zvilnyly-sche-1-5-kv-km-bilya-robotynogo.html

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ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку — вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території біля Роботиного.

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Про в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території, — зазначив він.

Водночас на українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області, зокрема на Мар’їнському напрямку.

А у районі Мар’їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар’їнка, — розповів Штупун. зазначив речник.

За словами речника, рашисти продовжують використовувати тактику «м'ясних штурмів», щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. Він зазначив, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб, у полон здалися п’ять окупантів.

Джерело: «РБК-Україна»