Оккупанты отправляют на «голосование» свезенных на ВОТ бюджетников из россии

Рашисты проводят так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: «Дом»

https://racurs.ua/n187098-okkupanty-otpravlyaut-na-golosovanie-svezennyh-na-vot-budjetnikov-iz-rossii.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, продовжується влаштований рашистами фарс під назвою «єдиний день голосування».

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В межах цієї пропагандистської акції росіяни намагаються переконати світ, що влада у кремлі легітимна й в країні існує механізм зміни цієї влади. Особливо увагу ворог приділяє «голосуванню» на ТОТ, де за легендою «виборчий процес» комусь потрібен окрім купки гауляйтерів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти вдалися до таких заходів, щоб намалювати явку на цих «виборах»:

розтягнули «єдиний день голосування» на понад 10 днів;

саме «голосування» зробили за місцем проживання;

активно звозить масовку з бюджетників.