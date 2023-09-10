Оккупанты отправляют на «голосование» свезенных на ВОТ бюджетников из россии

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На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, продовжується влаштований рашистами фарс під назвою «єдиний день голосування».
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
В межах цієї пропагандистської акції росіяни намагаються переконати світ, що влада у кремлі легітимна й в країні існує механізм зміни цієї влади. Особливо увагу ворог приділяє «голосуванню» на ТОТ, де за легендою «виборчий процес» комусь потрібен окрім купки гауляйтерів, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що окупанти вдалися до таких заходів, щоб намалювати явку на цих «виборах»:
- розтягнули «єдиний день голосування» на понад 10 днів;
- саме «голосування» зробили за місцем проживання;
- активно звозить масовку з бюджетників.
Так, на Херсонщині «голосувати» на дільниці відправили всіх лікарів, переважна кількість яких взагалі звезена з рф, — зазначають у ЦНС.
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