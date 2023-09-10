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Ракурс
Рашисты проводят так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: «Дом»

Оккупанты отправляют на «голосование» свезенных на ВОТ бюджетников из россии

10 сен 2023, 13:56
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На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, продовжується влаштований рашистами фарс під назвою «єдиний день голосування».


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В межах цієї пропагандистської акції росіяни намагаються переконати світ, що влада у кремлі легітимна й в країні існує механізм зміни цієї влади. Особливо увагу ворог приділяє «голосуванню» на ТОТ, де за легендою «виборчий процес» комусь потрібен окрім купки гауляйтерів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти вдалися до таких заходів, щоб намалювати явку на цих «виборах»:

  • розтягнули «єдиний день голосування» на понад 10 днів;
  • саме «голосування» зробили за місцем проживання;
  • активно звозить масовку з бюджетників.

Так, на Херсонщині «голосувати» на дільниці відправили всіх лікарів, переважна кількість яких взагалі звезена з рф, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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