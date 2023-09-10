Окупанти відправляють на «голосування» звезених на ТОТ бюджетників із росії

Рашисти проводять так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях, фото: «Дім»

https://racurs.ua/ua/n187098-okupanty-vidpravlyaut-na-golosuvannya-zvezenyh-na-tot-budjetnykiv-iz-rosiyi.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, продовжується влаштований рашистами фарс під назвою «єдиний день голосування».

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В межах цієї пропагандистської акції росіяни намагаються переконати світ, що влада у кремлі легітимна й в країні існує механізм зміни цієї влади. Особливо увагу ворог приділяє «голосуванню» на ТОТ, де за легендою «виборчий процес» комусь потрібен окрім купки гауляйтерів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти вдалися до таких заходів, щоб намалювати явку на цих «виборах»:

розтягнули «єдиний день голосування» на понад 10 днів;

саме «голосування» зробили за місцем проживання;

активно звозить масовку з бюджетників.