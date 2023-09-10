Армия россии обстреляла авто с волонтерами в Донецкой области, есть погибшие. Фото:

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Російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль з іноземними волонтерами.

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Внаслідок обстрілу загинула гуманітарна працівниця з Іспанії. Ракета влучила в автомобіль, у якому їхала іспанка, яка працювала на гуманітарну неурядову організацію в Україні. Вже є усне підтвердження її смерті. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Reuters.

Тим часом організація Road2Relief («Дорога допомоги») повідомила, що вранці 9 вересня під обстріл потрапили четверо членів її команди, які вирушили зі Слов’янська в село Іванівське, що в напрямку Бахмута. Під вогонь окупантів вони потрапили поблизу Часового Яру. Внаслідок прямого влучання автомобіль перекинувся та зайнявся.

В організації заявили, що на місці від поранень загинув канадський волонтер Ентоні «Тонко» Ігнат. А волонтери з Німеччини та Швеції Рубен Мавік й Йохан Матіас Тир зазнали тяжких осколкових поранень та опіків. Їхній стан стабільний, вони перебувають у лікарні.

Емма Ігуаль, як стверджують в організації, вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, 14 червня російські окупанти з мінометів здійснили обстріл Херсону, внаслідок цього травмувалися двоє волонтерів, серед яких був іноземець. Ці люди допомагали з евакуацією цивільного населення.

Джерело: Reuters