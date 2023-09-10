Оккупанты в Мелитополе установили вышки для прослушивания разговоров украинцев

Оккупанты установили вышки для прослушивания украинцев. Фото: Иван Федоров

https://racurs.ua/n187105-okkupanty-v-melitopole-ustanovili-vyshki-dlya-proslushivaniya-razgovorov-ukraincev.html

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Вишки мобільного зв’язку для прослуховування телефонних розмов українців встановили в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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Загарбники уважно стежать за місцевими жителями, які незгодні з проросійською владою. Спочатку загарбники розвісили по місту відеокамери, а потім встановили вишки. Про це 10 вересня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Не змогли перелаштувати українські вишки, тож розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови, — додав він.

За словами Федорова, одну російську вишку нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу — на мікрорайоні навпроти 24-го училища. Однак досі з часу початку окупації росіяни так і не змогли подбати про стабільний зв’язок та інтернет для людей.

Нагадаємо, жителі окупованого Мелітополя Запорізької області не підтримують росіян та продовжують демонструвати свою проукраїнську позицію. Активісти розвішують в місті антивиборчі листівки, розмальовують макулатуру рашистів, клеять патріотичні стікери та оголошення.