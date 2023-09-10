Армия россии развернула 46 «Искандеров». Фото:

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Російська армія розгорнула вздовж кордону України 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер».

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Саме цим комплексом окупанти завдали ударів 8 вересня. Ворог тоді, зокрема, застосовував балістичні й крилаті ракети. Загарбники методично знищують насамперед цивільні обʼєкти в Україні. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у ході зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер», — зазначив він.

Як відомо, 8 вересня було завдано ракетного удару по відділку поліції в Кривому Розі. Тоді постраждали 73 особи, одна людина загинула. У самому місті внаслідок «прильоту» пошкоджені 62 багатоквартирні будинки та сім приватних осель. Також побиті понад 50 автомобілів.

Нагадаємо, у липні в Білорусі вже могли завершити будівництво нового гаражного комплексу для ракетних пускових установок «Іскандер», які білоруська армія отримала від рф. Ангар розмістився на території 465-ї ракетної бригади в Осиповичах.