россия начала строить военные базы вблизи финской границы. Фото: Yle

https://racurs.ua/n187107-rossiya-nachala-stroit-voennye-bazy-vblizi-granicy-s-finlyandiey-yle-foto.html

Ракурс

Військові бази поблизу фінського кордону почала облаштовувати росія.

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На території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, поблизу кордону з Фінляндією, вже збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. При цьому дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт. Про це повідомляє Yle, яке опублікувало супутникові знімки російської бази.

За інформацією видання, ці будівельні проекти є першою відчутною ознакою того, що рф через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. Ще в грудні 2022 року міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що армія рф посилить позиції поблизу фінського кордону.

Тим часом міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зафіксовані журналістами зміни не становлять загрози для його країни.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що Фінляндія та США готують двосторонню угоду в галузі оборони, яка передбачає розміщення на фінській території американських військових баз, озброєнь та військової техніки. Такі самі угоди США мають з іншими країнами НАТО.

Джерело: Yle