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Фінляндія дозволить США розміщувати у себе американські військові бази - деталі угоди
Фінляндія дозволить США розміщувати у себе американські військові бази — деталі угодиhttps://racurs.ua/ua/n182579-finlyandiya-dozvolyt-ssha-rozmischuvaty-u-sebe-amerykanski-viyskovi-bazy-detali-ugody.htmlРакурс
Фінляндія та США готують двосторонню угоду в галузі оборони.
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Про це повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на заступника глави політичного департаменту МЗС країни Мікаеля Антелла.
Ця угода передбачає розміщення на території Фінляндії американських військових об'єктів, озброєнь та військової техніки — тобто фактично військових баз.
Такі самі угоди США мають з іншими країнами НАТО.
Деталі угоди поки що остаточно не визначені, проте вже відомо, що вона не стосуватиметься ядерної зброї.
Найголовніше, що угода забезпечить безперешкодну співпрацю зі Сполученими Штатами у всіх безпекових ситуаціях, а також у короткі терміни, — сказав Антелл.
Воно не суперечить фінському членству в НАТО, але доповнює його.
Угода дозволяє військам входити до країни, залишатися на її території, розміщувати та зберігати матеріали, а також здійснювати інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону, — сказав Антелл.
Фінляндія ухвалила рішення відмовитися від нейтралітету та вступити до Північноатлантичного альянсу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тоді підтримка цього кроку зросла серед населення приблизно з третини до 80%.
Вона подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у травні 2022 року, а увійшла до НАТО 4 квітня 2023 року.
При цьому країна стала офіційним партнером НАТО ще у 1994 році, і з того часу тісно взаємодіяла з арміями альянсу.
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