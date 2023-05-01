Фінляндія дозволить США розміщувати у себе американські військові бази - деталі угоди

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Фінляндія та США готують двосторонню угоду в галузі оборони.

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Про це повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на заступника глави політичного департаменту МЗС країни Мікаеля Антелла.

Ця угода передбачає розміщення на території Фінляндії американських військових об'єктів, озброєнь та військової техніки — тобто фактично військових баз.

Такі самі угоди США мають з іншими країнами НАТО.

Деталі угоди поки що остаточно не визначені, проте вже відомо, що вона не стосуватиметься ядерної зброї.

Найголовніше, що угода забезпечить безперешкодну співпрацю зі Сполученими Штатами у всіх безпекових ситуаціях, а також у короткі терміни, — сказав Антелл.

Воно не суперечить фінському членству в НАТО, але доповнює його.

Угода дозволяє військам входити до країни, залишатися на її території, розміщувати та зберігати матеріали, а також здійснювати інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону, — сказав Антелл.

Фінляндія ухвалила рішення відмовитися від нейтралітету та вступити до Північноатлантичного альянсу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тоді підтримка цього кроку зросла серед населення приблизно з третини до 80%.

Вона подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у травні 2022 року, а увійшла до НАТО 4 квітня 2023 року.

При цьому країна стала офіційним партнером НАТО ще у 1994 році, і з того часу тісно взаємодіяла з арміями альянсу.