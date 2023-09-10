ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области. Фото:

https://racurs.ua/n187106-vsu-zanyali-chast-opytnogo-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Сили оборони України зайняли частину селища Опитне поблизу Авдіївки в Донецькій області.

.

Українські військові провели успішну штурмову операцію й зайняли частину Опитного. Це було зроблено дві доби тому, коли армія рф була сконцентрована на півночі від Авдіївки. Бійці зайняли нові позиції, закріпились на них. Зараз у населеному пункті ведуться бої. Про це 10 вересня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі телемарафону.

Барабаш додав, що окупанти 9 вересня понад 200 разів обстріляла позиції ЗСУ. Крім того, ворог завдав 16 масованих ударів по території Авдіївської громади.

Як відомо, від Опитного до Донецького аеропорту приблизно 3,5 км.

Нагадаємо, в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку заявили, що Збройні сили України продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку — вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території біля Роботиного. А на Мар’їнському напрямку українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області.

Окупанти продовжують використовувати тактику «м'ясних штурмів», щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ.