ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187118-na-bahmutskom-napravlenii-vsu-za-nedelu-osvobodili-2-kv-km-territorii-minoborony.html

Ракурс

ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку.

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Про це сьогодні, 11 вересня, під час включення з Military Media Center повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км, — зазначила вона.

Таким чином, за весь час наступальної кампанії під Бахмутом звільнено вже 49 кв. км території.

Нагадаємо, вчора, 10 вересня, стало відомо, що Сили оборони України зайняли частину селища Опитне поблизу Авдіївки на Донеччині.