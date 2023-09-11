Министр обороны Германии прибыла в Киев

Анналена Бербок, фото: Кабинет министров Украины

https://racurs.ua/n187119-ministr-oborony-germanii-pribyla-v-kiev.html

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До Києва сьогодні, 11 вересня, вранці з неоголошеним раніше візитом прибула міністр оборони Німеччини Анналена Бербок.

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Це вже її четвертий візит до України за час повномасштабного російського вторгнення, повідомляє видання Deutsche Welle.

Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю, — наголосила вона після прибуття до Києва. — Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас.

Також Бербок повідомила, що зараз у ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Результати судової реформи (в Україні — ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією, — зазначила вона.

Бербок також зауважила, що повним ходом йде підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов’язати європейську енергетичну мережу з українською.

Незалежно від пори року, ми не припиняємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії: економічно, військово, гуманітарно, — наголосила вона.

Також вона згадала про примусову депортацію українських дітей до рф і окупованих територій України.

Ми підтримуємо організації, українську владу та неурядові організації, які працюють над тим, щоб повернути викрадених дітей додому. І щоб ці злочини було розкрито. Обвинувальний акт у Міжнародному кримінальному суді також є важливим внеском у цю справу, — наголосила очільниця МЗС Німеччини.

Востаннє Бербок була в Україні у січні.

Джерело: Deutsche Welle