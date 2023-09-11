Рашисты в ночь на 11 сентября снова атаковали Украину беспилотниками, фото: «Украина молодая»

https://racurs.ua/n187120-vse-12-zapuschennyh-rashistami-shahedov-sbili-sily-oborony-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запуск загалом 12 «шахедів» здійснювався з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — рф) у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряної атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи.

В результаті усі 12 «шахедів» було знищено у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Також було знищено один БПЛА невстановленого типу.