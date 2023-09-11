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Ракурс
Рашисти в ніч на 11 вересня знову атакували Україну безпілотниками, фото: «Україна молода»

12 запущених рашистами «шахедів» збили Сили оборони (ІНФОГРАФІКА)

11 вер 2023, 10:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запуск загалом 12 «шахедів» здійснювався з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — рф) у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряної атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи.

В результаті усі 12 «шахедів» було знищено у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Також було знищено один БПЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється, — зазначають у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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