Земля стекловатой - в Донецке погиб коллаборант, пропагандист и идеолог "Новороссии"

https://racurs.ua/n187144-zemlya-steklovatoy-v-donecke-pogib-kollaborant-propagandist-i-ideolog-novorossii.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Донецьку за загадкових обставин помер зрадник України, пропагандист, «воєнкор Мотороли» Геннадій Дубовой. Його на смерть збив невідомий автомобіль.

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Дубовой воював проти України ще з 2014-го року, коли він приєднався до сепаратистів. Згодом його назвали одним з ідеологів так званої «Новоросії».

Дубовой народився у Павлограді на Дніпропетровщині, навчався в Донецьку та працював журналістом. У 2014 році Геннадій пішов воювати проти України. Його називали одним з ідеологів «Новоросії».