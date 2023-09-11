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Ракурс
Земля скловатою - у Донецьку загинув колаборант, пропагандист та ідеолог "Новоросії"

Земля скловатою — у Донецьку загинув колаборант, пропагандист та ідеолог «Новоросії»

11 вер 2023, 20:04
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У тимчасово окупованому Донецьку за загадкових обставин помер зрадник України, пропагандист, «воєнкор Мотороли» Геннадій Дубовой. Його на смерть збив невідомий автомобіль.


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Дубовой воював проти України ще з 2014-го року, коли він приєднався до сепаратистів. Згодом його назвали одним з ідеологів так званої «Новоросії».

Дубовой народився у Павлограді на Дніпропетровщині, навчався в Донецьку та працював журналістом. У 2014 році Геннадій пішов воювати проти України. Його називали одним з ідеологів «Новоросії».

Джерело: Ракурс


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