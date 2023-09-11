Президент анонсировал реформу украинской бумажной армии

https://racurs.ua/n187150-prezident-anonsiroval-reformu-ukrainskoy-bumajnoy-armii.html

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Президент Володимир Зеленський анонсував цифровізацію обліку Збройних сил України та скорочення обсягів «паперової роботи».

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Як передає «Новинарня», про це він заявив у вечірньому відеозверненні в понеділок, 11 вересня.

Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем'єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад — вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований, — сказав президент.

Він переконує, що паперової роботи у військах має стати значно менше, і «точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на нулі».