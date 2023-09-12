Украинские войска наступают южнее Бахмута и имели успех возле Роботино на юге

Українські війська наступають південніше міста Бахмут.

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Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, пише Military Media Centre.

Разом з тим, Сили оборони України продовжують стримувати контратаки російських військ на Бахмутському напрямку.

Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області, — сказав речник.

Крім того, Ковальов розповів, що українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію.

Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Разом з тим, російські війська намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжують штурмові дії на позиції українських військ.

За словами Андрія Ковальова, Сили оборони відбили понад 10 атак в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.