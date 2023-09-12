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Українські війська наступають південніше Бахмута і мали успіх біля Роботиного на півдні
Українські війська наступають південніше Бахмута і мали успіх біля Роботиного на півдніhttps://racurs.ua/ua/n187155-ukrayinski-viyska-nastupaut-pivdennishe-bahmuta-i-maly-uspih-bilya-robotynogo-na-pivdni.htmlРакурс
Українські війська наступають південніше міста Бахмут.
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Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, пише Military Media Centre.
Разом з тим, Сили оборони України продовжують стримувати контратаки російських військ на Бахмутському напрямку.
Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області, — сказав речник.
Крім того, Ковальов розповів, що українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті.
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію.
Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.
Разом з тим, російські війська намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжують штурмові дії на позиції українських військ.
За словами Андрія Ковальова, Сили оборони відбили понад 10 атак в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.
Дані Генштабу на ранок 12 вересня такі: підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ЗСУ уражено 12 артилерійських засобів російських загарбників.
Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.